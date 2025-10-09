PTP propõe metro de superfície e estacionamento nas zonas altas do Funchal

A candidatura do PTP ao Funchal realizou, hoje, uma acção de campanha junto ao Hospital dos Marmeleiros, assumindo-se como “um rasgo de consciência” nestas eleições, em contraponto com “loucura colectiva” que diz reinar na política regional.

Ao nível das proposta para as zonas altas, Raquel Coelho defendeu a implementação de um metro de superfície no Funchal, "para modernizar a mobilidade urbana".

"A proposta foi inicialmente recebida com cepticismo por alguns sectores", reconhece o partido em nota de imprensa, mas o PTP acredita que “se há dinheiro para campos de golfe, também deve haver para resolver os problemas reais das pessoas”.

“É preciso ter decência e empatia. Só alguém alheio à realidade da população é que pode querer gastar milhões em golfe quando tantas famílias não conseguem pagar a renda ou estão a ser despejadas”, criticou a cabeça-de-lista trabalhista à Câmara do Funchal.

A falta de estacionamento nas zonas altas da cidade, especialmente em torno do Hospital dos Marmeleiros, foi outro tema destacado. O PTP propõe, nesta vertente, a construção de um parque de estacionamento público para residentes e visitantes da unidade hospitalar.

“As pessoas chegam aqui e demoram 15 a 20 minutos a encontrar um lugar. É um transtorno. Precisamos de soluções reais para melhorar a vida de quem mora aqui e de quem vem visitar familiares”, defendeu o representante do partido.

O PTP criticou também a proposta anterior do PSD de construir um parque de estacionamento de grandes dimensões no Largo do Município, argumentando que “o verdadeiro problema está nas zonas altas, que continuam esquecidas”.

Raquel Coelho apontou ainda baterias a Jorge Carvalho, que considerou “o candidato mais cinzento que o Funchal já teve”. Segundo o partido, o social-democrata “não apresentou uma única medida inovadora para a cidade” e “limita-se a repetir o discurso do Dr. Miguel Albuquerque”.