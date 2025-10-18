Cafôfo lembra que em política os "cobardes esperam" e "os corajosos avançam"

O ainda líder do Partido Socialista-Madeira, Paulo Cafôfo, deixou nas suas redes sociais uma publicação onde lança recados internos citando Mário Soares. "Mário Soares dizia que há dois tipos de políticos: os cobardes e os corajosos. Os cobardes esperam. Os corajosos avançam. Digo eu."

Diz que há quem prefira "ficar atrás do arbusto" à espera que o vento mude, "à espera que alguém o venha buscar, que outros façam o caminho, que o risco se dissipe." Contudo, o progredir "nunca veio dos que se escondem", mas sim dos que "ousaram dar um passo em frente, dos que acreditaram."

"A política não se faz de quem se esconde, ou de quem não dá o passo em frente, mas depois só sabe criticar. A política faz-se de quem ousa estar na linha da frente, mesmo quando o vento sopra contra nós. A política faz-se de quem escolhe o caminho certo, mesmo quando é o mais difícil", lê-se ainda.

" E a coragem não se herda. Escolhe-se. Todos os dias", termina.

Paulo Cafôfo confirmou a sua saída da presidência do partido no último domingo, após serem reconhecidos os resultados das eleições autárquicas. Até ao momento, Ricardo Franco, ainda presidente da Câmara Municipal de Machico, é o único candidato a líder do PS-Madeira.

Recorde-se que o sucessor de Franco à autarquia de Machico, Hugo Marques, mostrou-se surpreendido com a candidatura, afirmando que não o vê como "uma pessoa agregadora o suficiente para levar o PS Madeira para o caminho que deve seguir."