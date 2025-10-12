Cafôfo assume que PS “ficou aquém da expectativa” e apressa a sua saída da liderança

O presidente do Partido Socialista-Madeira, Paulo Cafôfo, reconheceu, esta noite, que os resultados das eleições autárquicas no arquipélago ficam "aquém da expectativa que o PS tinha no início deste processo eleitoral" e confirmou que vai abandonar a liderança partidária, dando um prazo de 15 dias para que os órgãos internos preparem o processo de eleições internas.

“O meu tempo nesta função termina hoje”, declarou o dirigente socialista, na conferência de imprensa na sede da Rua da Alfândega, onde disse que os militantes e dirigentes do PS têm de “aceitar esses resultados com humildade”. Cafôfo destacou que o PS ganhou duas câmaras municipais - Machico e Porto Moniz – e continua a ser o segundo partido com mais câmaras na Madeira. Mas lamentou a perda da câmara da Ponta do Sol e dirigiu algumas palavras a Célia Pessegueiro: “"Ela fez um trabalho extraordinário durante oito anos à frente da câmara municipal da Ponta do Sol. Foi uma presidente séria, responsável, que usou a transparência como forma de governar e que fez obra. No entanto, temos de aceitar e respeitar a decisão do povo".

Paulo Cafôfo assumiu que terá algumas responsabilidades nos maus resultados globais na Madeira, mas recusou ficar com as culpas todas: “Não é um nome o único culpado da situação em que está o PS. Há questões externas, há questões nacionais, há questões internacionais, há questões também do próprio partido”. A “onda de populismo que tem varrido o país e a Madeira” será uma das razões externas para o insucesso socialista. Por outro lado, o dirigente reafirmou que foi uma boa decisão manter-se na liderança mesmo após a derrota nas eleições regionais de Março: “Se tivesse saído antes, estou convencido que teria fragilizado mais o partido. Agora estão criadas as condições para uma transição tranquila, serena, ordenada, responsável, para que o partido possa encontrar uma nova liderança. Por isso, julgo que cumpri esta missão. Com esforço, porque não foi fácil. Mas tenho orgulho nos nossos candidatos e naquilo que fizeram nesta campanha”.