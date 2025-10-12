Cafôfo apela à participação e defende o poder local como base da democracia

Paulo Cafôfo apelou à participação dos eleitores nas Autárquicas, sublinhando que o poder local é “a base da democracia” e que votar é uma forma de a fortalecer num tempo em que esta “corre alguns riscos”.

O líder regional dos socialistas destacou que as autarquias são o nível de poder que “resolve os problemas concretos das pessoas”, defendendo a importância da alternância democrática, que na Região “ainda não se verificou” de forma plena. Cafôfo afirmou estar confiante em bons resultados, enaltecendo a qualidade dos candidatos e projectos do PS, mas frisou que “o poder é do povo”.

Questionado sobre o seu futuro político, afirmou que o seu destino “já está traçado”, recordando que liderou o partido até às eleições autárquicas e que, após o processo eleitoral, o PS-Madeira iniciará o processo interno de eleições, nas quais não será candidato.