Calheta com 42% de afluência

Às 15 horas, a afluência às urnas no concelho da Calheta rondava os 42%, de acordo com os dados provisórios do recenseamento eleitoral. O valor representa um aumento significativo face às 12 horas, altura em que tinham votado cerca de 18,6% dos eleitores inscritos.

Entre as freguesias com maior participação destacam-se Jardim do Mar, com 53%, e Ponta do Pargo, que ultrapassou os 47%. Também no Arco da Calheta, a afluência situou-se em torno dos 41%, com algumas mesas a registar picos de 46%.

Na Calheta (sede de concelho), o ritmo de votação foi mais moderado, variando entre 34% e 42%, enquanto no Estreito da Calheta os valores oscilaram entre 36% e 46,8%.

Na Fajã da Ovelha, a afluência ficou entre 41% e 46%, e no Paúl do Mar registou-se o índice mais baixo do concelho, com 31%.

Com um total de 12.495 eleitores inscritos, o dia eleitoral na Calheta decorre com normalidade, sendo expectável um aumento da participação nas últimas horas antes do encerramento das urnas.