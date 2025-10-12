PSD arrasa concorrência na Calheta e consegue 65,12% dos votos
A candidatura do PSD, liderada por Doroteia Leça, venceu a Câmara Municipal da Calheta com 65,12% (4.582 votos), seguindo-se o JPP com 13,91% (979 votos), o PS com 6,57% (462 votos), o CDS/PP com 5,96% (419 votos), o Chega com 4,68% (329 votos) e finalmente o PCP com 0,44% (31 votos).
Doroteia Leça garante 6 mandatos para a Câmara e o JPP um mandato.
O PSD venceu nas freguesias da Ponta do Pargo com 62,46% (386 votos), Prazeres com 60,71% (289 votos), Estreito da Calheta com 79,21% (766 votos), Paul do Mar com 89,43% (364 votos), Jardim do Mar com 71,9% (110 votos), Calheta com 66,51% (1.261 votos) e Arco da Calheta com 81,97% (1.587 votos). A freguesia da Fajã da Ovelha foi ganha pelo CDS/PP com 51,46% (300 votos).