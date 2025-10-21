Rubina Leal lamenta falecimento de Armando Abreu

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Armando Abreu, antigo deputado do parlamento madeirense.

"Eleito pelo PSD na III, IV e V Legislatura, exerceu sucessivamente, durante 12 anos, o mandato de deputado", refere em nota à imprensa.

Com uma relação de amizade e proximidade, Rubina Leal salienta "a pessoa afável, simpática e sempre disponível para ajudar o próximo, sendo que o seu falecimento constitui um momento de consternação".

À família enlutada, aos amigos, a presidente da Assembleia Legislativa "endereça as suas mais sentidas condolências".