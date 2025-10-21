PSD/M manifesta profundo pesar pelo falecimento de Armando Abreu

O PSD/M manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Armando Abreu, "ilustre e incontornável figura do PSD/M e alguém sempre disponível a ajudar o partido e os outros", endereçando à família e aos seus amigos "as mais sentidas condolências, na certeza de que a sua dedicação, o seu altruísmo, a sua lealdade e a sua luta pela social-democracia e pelos princípios e valores em que acreditava ficarão, para sempre, na memória de todos".

Morreu Armando Abreu, "figura incontornável do PSD-Madeira" Morreu Armando Abreu, "figura incontornável do PSD-Madeira", como o descreveu Miguel Albuquerque, esta terça-feira, na mensagem que o presidente dos social-democratas deixou na sua página oficial no Facebook.

"Nascido a 5 de Agosto de 1950 e com uma história que se confunde com a própria história do PSD/M - já que a ele esteve ligado praticamente desde a primeira hora - Armando Abreu foi sempre alguém dedicado, empenhado e disponível a servir e a ajudar, fazendo da política a sua nobre missão e, do nosso partido, a sua casa, deixando, na memória de todos nós, a entrega, a humildade e a energia com que percorreu todo este caminho de serviço cívico e político, qualidades que o definiam, num legado que nunca será esquecido", refere o partido à imprensa.

E acrescenta: "Além da responsabilidade assumida pela área financeira do PSD/M, Armando Abreu nunca escondeu a sua paixão pela vida pública e política, tendo sido deputado regional entre 1985 e 1996, vereador na Câmara Municipal do Funchal entre 1994 e 2002 e membro do Secretariado do Partido durante vários anos".

Por fim, refere que "é com sentido reconhecimento e profunda gratidão pelo trabalho realizado e pelo exemplo da sua personalidade, que o PSD/M endereça, nesta hora de dor, à família enlutada, as suas mais sinceras e sentidas condolências, expressando toda a sua solidariedade".