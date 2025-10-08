Rubina Leal destaca "cooperação constante" entre instituições e autoridades regionais

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebeu em audiência de apresentação de cumprimentos, o director geral da Autoridade Marítima e Comandante Geral da Polícia Marítima, vice-almirante Nuno Chaves Ferreira.

"Um encontro que serviu para relevar o trabalho da Polícia Marítima e da Autoridade Marítima, que têm garantido a vigilância e a defesa da soberania nacional, sendo a Região Autónoma da Madeira um território com uma posição geoestratégica de extrema importância para Portugal", indica nota à imprensa.

Rubina Leal destacou "a cooperação constante entre estas instituições e as autoridades regionais, e o respeito granjeado pelas forças armadas junto da população madeirense".