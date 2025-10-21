CMF emite nota de pesar pelo falecimento de Armando Abreu

A Câmara Municipal do Funchal manifesta, publicamente, o mais profundo pesar pelo falecimento, ontem, de Armando Abreu, antigo vereador aquela autarquia, entre Outubro de 1994 e Janeiro de 2002, cargo que diz ter desempenhado "com elevada dedicação e competência".

Morreu Armando Abreu, "figura incontornável do PSD-Madeira" Morreu Armando Abreu, "figura incontornável do PSD-Madeira", como o descreveu Miguel Albuquerque, esta terça-feira, na mensagem que o presidente dos social-democratas deixou na sua página oficial no Facebook.

À família e amigos de Armando Abreu, a Câmara Municipal do Funchal "apresenta as suas mais sentidas condolências".