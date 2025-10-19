Aguiar Branco recebido por Ireneu Barreto e Rubina Leal
O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, foi recebido na noite deste domingo, 19 de Outubro, na placa do Aeroporto Internacional da Madeira, pelo Representante da República, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, e pela presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Maria Branco Leal Vargas.
O responsável pelo Parlamento Nacional faz uma visita oficial à Região Autónoma da Madeira até quarta-feira, com um programa intenso de afazeres entre amanhã e terça-feira.
José Pedro Aguiar Branco chegou à pista de Santa Cruz a bordo de um voo comercial, operado pela TAP, o TP1711, proveniente do Porto, que aterrou pelas 21h16.
Abordado pela comunicação social presente no local, o presidente da Assembleia da República revelou que a visita oficial pretende "reforçar a relação e a colaboração" entre o Parlamento Nacional e a Assembleia Legislativa da Madeira, assim como "valorizar a Autonomia que faz parte da história da democracia portuguesa", lembrando que a autonomia é "um valor nacional", convidando todos a celebrá-lo.
Além disso, Aguiar Branco frisou o objectivo de aproximar a Assembleia da República da sociedade e das instituições.
O representante nacional assumiu "muito interesse" nesta visita oficial, em que promete manter "contacto com os cidadãos e com as instituições madeirenses", algo, caracterizou, "importante para ter um conhecimento maior e melhor da Autonomia".