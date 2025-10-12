PS Porto Moniz canta vitória

"Está ganho!", é a frase que ouvimos na Santa do Porto Moniz, na sede do Partido Socialista, onde se encontra o cabeça-de-lista da candidatura, Olavo Câmara, ladeado pelo seu pai, Emanuel Câmara, que esteve à frente dos destinos do concelho nos últimos 13 anos.

Os socialistas cantam a vitória com a conquista de três das quatro freguesias do Município, nomeadamente Porto Moniz, Achadas da Cruz e Ribeira da Janela. Faltam apurar os resultados na freguesia do Seixal, onde actualmente lidera a coligação PSD/CDS.