"As expectativas são de vitória"

Jorge Carvalho, candidato à Câmara Municipal do Funchal, pela coligação 'Funchal Sempre Melhor', que une PSD e CDS, nestas eleições autárquicas, manifestou confiança para o desfecho deste sufrágio.

"As expectativas, em primeiro lugar, são de que os funchalenses possam cumprir o seu direito e dever de voto. Isso é extremamente importante, sobretudo nesta escolha do futuro e dos destinos da cidade", afirmou, reforçando confiança na vitória da coligação.

"Foi isso que fomos sentindo ao longo destas semanas e acreditamos que, no final do dia, o veredito dos funchalenses será de vitória para a Coligação Funchal Sempre Melhor", disse o candidato, que exerceu o seu direito de voto, esta manhã, em São Gonçalo, mais concretamente na Escola Básica do 1.o Ciclo com Pré-Escolar e Creche.

Quanto às sondagens que apontam para uma possível maioria absoluta, Jorge Carvalho foi prudente. "A verdadeira sondagem é a de hoje. No final do dia, depois de contados todos os votos, teremos o resultado real. Estamos confiantes, mas aguardamos com serenidade", sublinhou.

O candidato do PSD/CDS lembrou ainda que a estabilidade governativa é essencial para o bom funcionamento do capital madeirense, destacando que "os funchalenses já experimentaram o que é a instabilidade" e que "a maioria é fundamental para garantir uma governação estável".

Sobre a forma como irá passar este domingo eleitoral, Jorge Carvalho descreveu-o como um dia "dentro da normalidade". "Daqui a pouco vou almoçar com a família. A tarde será dedicada a algum repouso, e ao final do dia estarei com o partido, para acompanhar a divulgação dos resultados eleitorais, como é habitual em todos os atos eleitorais".