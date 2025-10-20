Obras na Estrada do Aeroporto avançam para nova fase a partir de 20 de Outubro

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas, revela que, entre os dias 20 de Outubro e 6 de Novembro, terá lugar uma nova fase da empreitada de 'Requalificação da ER 204 entre a Boa Nova e a Assomada', mais conhecida como Estrada do Aeroporto.

Segundo nota à imprensa, "esta fase corresponde à aplicação da camada final de asfalto, a chamada "camada de desgaste", o que levará ao encerramento temporário da circulação rodoviária em alguns troços e rotundas da ER204".

A Secretaria revela que "o arranque dos trabalhos está previsto para a noite desta segunda-feira, dia 20 de Outubro, a partir das 21h00, iniciando-se no troço da rotunda da Via Expresso para a Camacha e o ramo de saída para a Estrada do Garajau". Além disso, refere que "a intervenção será realizada serão efectuados, de forma sequencial, de Este para Oeste, isto é, no sentido Cancela – Funchal, entre a Cancela, mais precisamente da rotunda da Via Expresso para a Camacha e o Nó (rotunda) de São Gonçalo, o entroncamento da E.R. 204 com a estrada da Camacha".

Durante este período, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas recomenda "a utilização de vias alternativas, devidamente sinalizadas".

Por fim, apela "à compreensão da população pelos eventuais incómodos causados e garante que os trabalhos serão realizados com a maior brevidade e segurança possível".