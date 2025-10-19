Corporações tentam resgatar gato de ribeira no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e os Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF) estiveram esta tarde a tentar resgatar um gato que fico preso numa ribeira na Rua Dr. Fernando José Martins D'Almeida, perto ao Tecnopolo.

Contudo, após duas tentativas infrutíferas as corporações acabaram por deixar armadilhas do Canil Municipal do Funchal para tentar resgatar o animal.

No local estiveram dois elementos da Equipa de Resgate em Montanha dos BVM e um veículo dos BSF.