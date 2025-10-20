Carris diz desconhecer falhas de empresa externa responsável pela manutenção

A Carris afirmou hoje desconhecer qualquer incumprimento por parte da empresa que fazia a manutenção do Elevador da Glória, em Lisboa, após um relatório preliminar indicar falhas e omissões nos trabalhos efetuados pelo prestador do serviço.

Investigação detecta falhas e falta de supervisão na manutenção do elevador da Glória A investigação ao acidente do elevador da Glória, em Lisboa, detectou falhas e omissões na manutenção do ascensor, apontando também a falta de formação dos funcionários e de supervisão dos trabalhos efetuados pela empresa prestadora do serviço.

No relatório preliminar do acidente, hoje divulgado e a que a Lusa teve acesso, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) diz que as inspeções previstas para o dia do acidente "estão registadas como executadas, embora detenha evidências de que não foram feitas no período horário indicado na correspondente folha de registo".

Num comunicado, a Carris destacou que o conselho de administração da empresa desconhecia "toda a factualidade descrita", uma vez que "este incumprimento nunca foi reportado pela Direção de Manutenção do Modo Elétrico, nem pelo Gestor do Contrato, que aliás reiteraram a máxima confiança no desempenho desta empresa, mesmo após o acidente ter ocorrido".