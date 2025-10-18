Prova dos 15 km anima a manhã do Ecotrail Funchal Madeira

A última e mais concorrida prova do Ecotrail Funchal Madeira 2025 arrancou às 11h00 deste sábado, a partir do Pico dos Barcelos, reunindo 183 atletas prontos para enfrentar os 15 quilómetros até ao centro da cidade, com passagem pelo Passeio Público Marítimo na Praia Formosa.

O percurso, com 230 metros de desnível positivo e tempo limite de quatro horas, leva os participantes por veredas e descidas rápidas até à Praia Formosa (km 8,3), antes da recta final rumo à Avenida Arriaga (km 15,3), onde está instalada a meta.

Apesar de ser o trajecto mais curto do evento, a prova dos 15 km é também a mais popular, acolhendo atletas de vários níveis, desde estreantes no trail até corredores experientes à procura de um ritmo mais rápido.

Na edição de 2024, os vencedores desta distância foram Paulo Macedo, com o tempo de 1h06m24s, e Bárbara Correia, que concluiu em 1h23m45s.