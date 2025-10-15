Chuva com alguma intensidade faz levantar adufas no Funchal

O efeito do aviso amarelo, emitido pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), para chuva por vezes forte e localizada na costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira já se está a fazer sentir. Algumas adufas levantadas, nomeadamente na zona da Penteada, em São Roque, são já sinal da forte precipitação.

Segundo uma testemunha que estava no local, devido a esta situação era possível sentir um cheiro intenso a esgoto.

Tal como já noticiado, o aviso encontra-se válido entre as 17 e as 21 horas de hoje.