Acidente na Penteada deixa mulher ferida e dificulta o trânsito
Um acidente, ao início desta tarde, no Caminho da Penteada, no Funchal, deixou uma mulher ferida e provocou constrangimentos no trânsito.
A vítima, de 60 anos, apresentava queixas no ombro e na lombar, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.
Ver Galeria
No local também esteve a PSP, que tomou conta da ocorrência e orientou o trânsito, que ficou bastante condicionado nesta zona da cidade.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo