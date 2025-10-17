Acidente na Penteada deixa mulher ferida e dificulta o trânsito

Um acidente, ao início desta tarde, no Caminho da Penteada, no Funchal, deixou uma mulher ferida e provocou constrangimentos no trânsito.

A vítima, de 60 anos, apresentava queixas no ombro e na lombar, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Ver Galeria Fotos DR

No local também esteve a PSP, que tomou conta da ocorrência e orientou o trânsito, que ficou bastante condicionado nesta zona da cidade.