Acidente no túnel da Ribeira da Alforra na via rápida

Um acidente de viação terá envolvido duas viaturas na via rápida, no túnel da Ribeira da Alforra, em Câmara de Lobos, no início da tarde desta quarta-feira, causando condicionamentos no trânsito que circula no sentido Ribeira Brava-Funchal.

A zona do sinistro foi sinalizada pela Vialitoral. No local esteve também a PSP a tomar conta da ocorrência.

Desconhece-se se resultaram feridos deste acidente, assim como as possíveis causa. Sabe-se, porém, que estava a chover no momento do sinistro, um factor que obriga a cautelas adicionais na condução devido ao piso escorregadio e à menor visibilidade.