Caos no trânsito da Via Rápida

Tanto de um lado, como do outro lado, a Via Rápida neste momento está transformada num caos absoluto em termos de circulação rodoviária.

Dois acidentes identificados (mas ainda não confirmados) e muito trânsito causam congestionamentos nos dois sentidos.

A situação mais complexa ocorre nas entradas e saídas para São Martinho e Santo António, no sentido Ribeira Brava - Machico.

