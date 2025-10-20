Navio Azura faz escala de 16 horas no porto do Funchal

O navio de cruzeiro Azura encontra-se esta segunda-feira no Porto do Funchal, numa escala de 16 horas, proveniente de Santa Cruz de Tenerife, segundo informação divulgada pela nota de imprensa enviada.

Agenciado pela Blatas, o Azura transporta 3.317 pessoas a bordo, 3.186 passageiros e 1.131 tripulantes. O navio realiza um cruzeiro de 15 dias pelo Mediterrâneo e ilhas Atlânticas. A viagem teve início a 9 de Outubro, em La Valetta, Malta, com paragens em Cartagena (Espanha) e Tânger (Marrocos), antes de seguir para as Canárias, onde visitou Lanzarote e pernoitou em Santa Cruz de Tenerife.

O navio permanecerá no Funchal até às 22h00, prosseguindo depois para Las Palmas. Está ainda prevista uma nova escala em Lanzarote, antes do término do cruzeiro em Santa Cruz de Tenerife.

Comandado pelo britânico Karl Andrew Shepherd, o Azura opera sob a bandeira da Carnival, através da P&O Cruises UK. Entrou ao serviço em 2010, tem capacidade máxima para 3.737 passageiros e 1.250 tripulantes e representa um investimento de cerca de 650 milhões de euros.

A presença do Azura marca o início de uma semana de intenso movimento no Porto do Funchal. Esta terça-feira estão previstas as chegadas de mais três navios, nomeadamente o Scarlet Lady, Britannia e Royal Clipper, que, em conjunto, deverão movimentar mais de nove mil pessoas, entre passageiros e tripulantes.