Paquistão aguarda resposta de Teerão sobre novas negociações com EUA

O Governo do Paquistão afirmou hoje que aguarda uma resposta do Irão sobre o envio de uma delegação a Islamabad para uma nova ronda de negociações com os Estados Unidos.

"Continuamos à espera de uma resposta oficial da parte iraniana sobre a confirmação de que uma delegação ia participar nas conversações de paz em Islamabad", escreveu o ministro da Informação paquistanês, Attaullah Tarar, nas redes sociais.

Acrescentou que uma decisão era de importância essencial, uma vez que faltam apenas algumas horas para o fim da trégua de duas semanas acordada com os Estados Unidos.

O Paquistão intensificou também os contactos diplomáticos com Estados Unidos, China, Egito e Arábia Saudita, face ao fim iminente do cessar-fogo.

"O ministro dos Negócios Estrangeiros salientou a necessidade de diálogo entre os Estados Unidos e o Irão, instou ambas as partes a considerarem a prorrogação do cessar-fogo e a darem uma oportunidade à diplomacia", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros paquistanês, em comunicado.

O vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Ishaq Dar, reuniu-se na capital paquistanesa com a encarregada de negócios dos Estados Unidos, Natalie A. Baker, e com o embaixador da China, Jiang Zaidong.

Baker expressou o agradecimento de Washington pelo papel "construtivo e positivo" do Paquistão, enquanto o embaixador chinês transmitiu o "total apoio" de Pequim a uma mediação urgente.

Durante o dia, Ishaq Dar manteve também conversas telefónicas com os homólogos do Egito, Badr Abdelatty, e da Arábia Saudita, o príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, países que, juntamente com o Paquistão, atuam como eixos da mediação na guerra.

A incerteza quanto à realização desta segunda ronda de negociações, depois do primeiro encontro direto realizado nos dias 11 e 12 de abril, em Islamabad, persiste desde o domingo passado.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, classificou nas últimas horas como "altamente improvável" um prolongamento do cessar-fogo e advertiu que retomará os ataques se as negociações não avançarem.

Por seu lado, a radiotelevisão estatal iraniana garantiu que nenhuma delegação viajou para o Paquistão, enquanto responsáveis políticos de Teerão reiteraram que não vão negociar sob a pressão de ameaças.

Em Islamabad, o Governo mantém os preparativos de segurança.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, supervisionou o dispositivo mobilizado na chamada zona vermelha, onde se situam as sedes diplomáticas e o hotel onde decorreu o encontro passado.

A área permanece sob acesso restrito e controlo militar.