Afluência às urnas nos 43,42% até às 16 horas

Até às 16 horas deste domingo já votaram 43,42% dos eleitores inscritos, revelou o Ministério da Administração Interna.

Este número, referente a todo o território nacional, representa um ligeiro aumento. Nas últimas eleições autárquicas, em 2021, por esta hora, 42,34 % dos eleitores tinham exercido o seu direito de voto.

De acordo com a Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, existem 9.303.840 eleitores inscritos para as autárquicas.