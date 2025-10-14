Fragata Francesa 'Courbet' faz escala no Funchal entre 18 e 23 de Outubro

A fragata 'Courbet' da Marinha Francesa estará em escala no Porto do Funchal entre os dias 18 e 23 de Outubro.

Durante a sua estadia, está previsto que o comandante do navio, Capitão de Mar e Guerra Arnaud Richard, apresente cumprimentos às autoridades locais. A visita incluirá um almoço oficial a bordo, oferecido às entidades regionais.

A acompanhar esta escala estará também o Adido de Defesa da Embaixada de França em Lisboa, Capitão de Fragata Stéphane Boubeker, bem como o Encarregado de Missão de Defesa da mesma embaixada, Jean-Louis Corrente.