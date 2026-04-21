Prémio Literário João Augusto d’Ornelas com candidaturas abertas até Julho

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos tem abertas, até 19 de Julho próximo, as candidaturas para a 6.ª edição do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas, que visa promover a escrita e valorizar o legado do escritor daquele concelho que empresta o nome ao mesmo.

O concurso anual, na modalidade de conto, destina-se a cidadãos portugueses maiores de 18 anos e exige referências ao vinho Madeira, elemento identitário do Estreito de Câmara de Lobos, embora os trabalhos sejam de tema livre, devendo ter uma extensão compreendida entre 20 e 25 páginas. As obras deverão ser entregues presencialmente ou enviadas por correio para a sede da autarquia.

O júri é composto por António Cruz, Nuno Barros e Carlos Barradas. O primeiro prémio será de dois mil euros e inclui a publicação das obras vencedoras.

O regulamento do Prémio encontra-se disponível para consulta no portal oficial da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.