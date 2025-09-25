Jorge Carvalho promete ampliar campo da Penteada

Jorge Carvalho foi hoje a São Roque apresentar à população, não só o candidato à Junta de Freguesia, mas também algumas das propostas que tem para aquela localidade da cidade do Funchal.

O candidato à Câmara do Funchal pela coligação 'Funchal Sempre Melhor', que junta o PSD e o CDS/PP, prometeu a ampliacção do campo da Penteada, novas instalações para a Junta de Freguesia, a requalificação do Largo do Encontro, melhores acessibilidades e mais estacionamentos.

"Vamos avançar com a ampliação do Campo da Penteada, criando melhores condições para atletas, utentes e clubes locais. Queremos que São Roque tenha um espaço de excelência para a prática desportiva e, em simultâneo, vamos requalificar a área envolvente, transformando-a numa zona de lazer e actividades lúdicas para toda a comunidade", apontou Jorge Carvalho.

A requalificação do Largo do Encontro foi apontada como outra das prioridades assumidas. "Queremos melhorar a acessibilidade e criar mais estacionamento no centro da freguesia", disse Jorge Carvalho, apontando que "as zonas altas do Funchal, como é o caso de São Roque, precisam de respostas concretas para garantir qualidade de vida aos seus cidadãos, e esse é o nosso compromisso".

Já Robert Castro, que já integrava a equipa de Pedro Gomes, que por limitação de mantados não se pode recanditar, reforçou a aposta que pretende fazer na aproximação às pessoas. "Quero ser um presidente de Junta próximo, acessível e disponível no dia-a-dia, alguém que ouve e encontra soluções para os problemas das pessoas. São Roque merece uma equipa que trabalhe com dedicação, transparência e compromisso", disse o canditado.

O apoio social, através do reforço dos programas de apoio domiciliário a idosos e apoio na aquisição de medicamentos, as bolsas de estudo e a criação de um campo de férias para os mais pequenos foram algumas das propostas apresentadas.

Além disso, Robert Castro prometeu dar apoio aos clubes locais e incentivar à prática desportiva, apresentando ainda compromissos ao nível da cidadania, da segurança e protecção civil, património e acessibilidades.

"Esta candidatura não é só minha, é de todos os que acreditam que juntos podemos construir uma freguesia mais justa, inclusiva e próxima das pessoas. São Roque merece sempre mais e melhor", sustentou.