Jorge Carvalho promete soluções para a habitação em Santa Maria Maior

A candidatura da coligação PSD/CDS 'Funchal Sempre Melhor', liderada por Jorge Carvalho, esteve esta sexta-feira, 26 de Setembro, na freguesia de Santa Maria Maior, onde apresentou um conjunto de propostas centradas na habitação, na mobilidade e na requalificação de espaços públicos. A acção de pré-campanha eleitoral contou com a presença de Celso Mendes, candidato à Junta de Freguesia, e decorreu com significativa participação da população local.

Durante a visita, Jorge Carvalho afirmou que uma das prioridades será encontrar uma solução para o Bairro de Santa Maria, tendo em conta os interesses dos moradores, da freguesia e do concelho. "Os funchalenses têm direito a viver com dignidade", sublinhou, acrescentando que a habitação condigna é uma das bandeiras da sua candidatura.

O Bairro do Canto do Muro III é outra das zonas apontadas como prioritárias. "Ninguém pode ficar para trás quando falamos de habitação", referiu o candidato à Câmara Municipal do Funchal.

No Campo Almirante Reis, na zona baixa da freguesia, está prevista a criação de um parque infantil e a reabilitação do ginásio ao ar livre existente. Jorge Carvalho destacou a intenção de transformar aquele espaço num ponto de "encontro intergeracional", sublinhando que é a "vivência comunitária que traz mais vida ao Funchal”.

Para as zonas altas da freguesia, a candidatura promete apostar na criação de bolsas de estacionamento, com o objectivo de melhorar a mobilidade e facilitar o dia-a-dia dos moradores.

Já Celso Mendes, que se candidata à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, apresentou várias propostas, incluindo medidas de apoio à população sénior com programas de combate à solidão, apostando também na criação de uma mercearia e lavandaria sociais, no reforço da rede de ecopontos e na manutenção dos espaços verdes.

"Servi esta freguesia durante 20 anos e conheço bem os anseios das nossas gentes. O nosso compromisso é simples: ouvir, agir e cuidar”, afirmou, reforçando ainda o compromisso com a transparência e a proximidade; “Queremos uma Junta mais próxima e participativa, que preste contas e envolva os cidadãos nas decisões. Só assim teremos uma freguesia mais inclusiva, sustentável e com melhor qualidade de vida.”