Jorge Carvalho promete construir novas habitações em São Pedro

A candidatura 'Funchal Sempre Melhor', liderada por Jorge Carvalho, esteve esta quarta-feira na freguesia de São Pedro. Na ocasião, o candidato à Câmara Municipal do Funchal (CMF), juntamente com o candidato à Junta de Freguesia de São Pedro, Manuel Filipe, assumem a construção de novas habitações em São Pedro se vencerem as eleições autárquicas.

“Vamos construir novas habitações públicas no centro da freguesia de São Pedro“, garantiu Carvalho sublinhando que “o grande objectivo é trazer mais vida ao coração do Funchal”.

“Com mais habitação, vamos revitalizar o centro da cidade, responder às necessidades das famílias e garantir o repovoamento de uma das áreas mais emblemáticas do concelho”, afirmou.

Outro compromisso do candidato é a requalificação das acessibilidades. “Vamos melhorar a Levada dos Moinhos e a Levada de São João, criando condições de maior conforto e segurança para os moradores”. Uma intervenção que terá impacto direto na qualidade de vida das pessoas e na própria valorização do espaço envolvente”, sublinhou.

Relativamente à mobilidade, o candidato à autarquia do Funchal destacou a necessidade de soluções inovadoras. “São Pedro é uma freguesia citadina, uma das portas de entrada para a Cidade, onde funcionam várias escolas, lares, o hospital e equipamentos culturais”, lembrou.

Por isso, quer melhorar a mobilidade automóvel e pedonal. “Vamos apostar em novas bolsas de estacionamento para moradores e parqueamento de curta duração”, disse, referindo que também irá otimizar a rede de transportes públicos, beneficiando não só os moradores da freguesia, mas também quem trabalha, estuda ou frequenta os serviços públicos desta zona”.

Manuel Filipe apresenta compromissos para a freguesia

O candidato à Junta apresentou a sua visão para os próximos quatro anos. “Nestes últimos anos trabalhámos com dedicação e paixão, sempre com um objetivo: colocar as pessoas no centro das nossas decisões. São Pedro Sempre Melhor não é apenas um slogan, é um compromisso real de ouvir, agir e cuidar”, afirmou.

Entre as propostas apresentadas, Manuel Filipe destacou o apoio às famílias e educação, nomeadamente com reforço dos cabazes alimentares para famílias carenciadas, bolsas de estudo para universitários e bolsas de mérito para os melhores alunos.

Comprometeu-se com políticas para o envelhecimento ativo, através da dinamização de atividades físicas e cognitivas para idosos, criação de um ginásio ao ar livre, programas de literacia digital sénior e o projecto 'Avós de Todos' para combater a solidão.

No que respeita à limpeza e ambiente, Manuel Filipe garante que vai reforçar a limpeza, e criação de novos espaços verdes.

Para a mobilidade e acessibilidades irá proceder a melhorias em becos e travessas, soluções de estacionamento em parceria com a Câmara e novas áreas de carregamento para veículos eléctricos.

“Partilhamos a mesma visão com Jorge Carvalho e sabemos que só com uma relação próxima entre Junta e Câmara podemos dar resposta aos desafios da freguesia. O grande desafio da habitação é um exemplo disso: juntos, vamos fazer mais e melhor por São Pedro”, concluiu.