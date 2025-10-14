Deputado madeirense Carlos Pereira participa em conferência sobre o Orçamento do Estado

O deputado madeirense Carlos Pereira (PS) participa esta quarta-feira, 16 de Outubro, na conferência OE 2026, promovida pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. O encontro, organizado em parceria com a Católica Tax e a KPMG, reúne académicos, especialistas e responsáveis políticos para debater as principais linhas do próximo Orçamento do Estado.

A sessão de abertura, marcada para as 14h30, contará com a presença da secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, seguindo-se, pelas 15h, o painel político, no qual Carlos Pereira representará o Partido Socialista. Ao seu lado estarão Hugo Carneiro (PSD) e Mário Amorim Lopes (Iniciativa Liberal), num debate moderado por Bruno Faria Lopes, jornalista da revista Sábado.

Durante o painel, os deputados deverão confrontar perspectivas sobre a política orçamental, o equilíbrio das contas públicas e as medidas de estímulo económico previstas no documento do Governo para 2026.

A conferência prossegue com duas sessões técnicas. A primeira, intitulada ‘Alterações Orçamentais’, às 16h, abordará as mudanças previstas no IRS, IRC e IVA, com intervenções de Sandra Aguiar e Ana Lemos (KPMG) e Miguel Correia (UCP), sob moderação de Tânia Carvalhais Pereira.

Segue-se, às 16h30, o painel ‘Além do Orçamento’, que analisará temas como o fim da derrama e contribuições, as taxas reduzidas do IVA, a reforma do contencioso e o pacote do património, com intervenções de Luís Magalhães, Sérgio Vasques, Carla Castelo Trindade e Leonardo Marques dos Santos, todos ligados à UCP e à KPMG.

O evento decorre no campus da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, entre as 14h30 e as 17h30, e tem inscrição obrigatória, com lugares limitados à capacidade da sala.