Carlos Pereira fala em "hecatombe" no PS-Madeira

Na leitura de Carlos Pereira, os resultados destas Eleições Autárquicas na Madeira representam uma "hecatombe" para o Partido Socialista (PS) regional.

Quando a contagem de votos ia ganhando forma, aquele já foi líder da estrutura regional socialista recorria às redes sociais para apontar que estes era "um resultado — infelizmente — previsível", fazendo questão de responsabilizar o líder demissionário, Paulo Cafôfo, pelo sucedido.

"Há muito que o líder do PS-M deveria ter tido a lucidez e a decência política de pedir a demissão, libertando o partido para iniciar um verdadeiro processo de reconstrução e recuperação da sua credibilidade eleitoral", criticando-o por não ter tomado essa decisão em derrotas anteriores.

Cafôfo é, desta forma, acusado de "brincar com o povo, com o partido e com o futuro da Madeira", arrastando consigo o partido para o que Carlos Pereira diz ser "um cenário de desorientação e descrédito".

Sobre as eleições internas, o socialista questiona e critica a "pressa" do presidente cessante e reforça que "o partido tem órgãos e fará isso de forma tranquila sem a sua presença", recusando, desse modo, a intervenção de Paulo Cafôfo no processo.

Aos vencedores deixou felicitações, não esquecendo uma palavra de apreço aos vencidos, reforçando que "num contexto partidário tão caótico, marcado por decisões erráticas e uma liderança sem rumo, era quase impossível alcançar outro desfecho".

Espera, agora, que o PS-Madeira "encontre, finalmente, a coragem de mudar — antes que seja demasiado tarde".