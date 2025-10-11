Portugal 'nas Neves' endireita rota do Mundial

A selecção nacional de futebol venceu esta noite a Irlanda em jogo da 3.ª jornada da qualificação para o Mundial de Futebol que se realiza em 2026.

Com Cristiano Ronaldo a titular e em destaque, pela negativa, o seleccionado português conseguiu sair do nulo ante uma ultradefensiva selecção irlandesa apenas aos 91 minutos do jogo, com golo de Ruben Neves.

Como referido, o futebolista madeirense que capitaneou Portugal, falhou um penalty aos 75 minutos, permitindo a defesa do guarda-redes Kelleher, que se preparava para ser o grande herói da partida não fosse uma entrada fulgurante do médio luso a marcar de cabeça.

Com esta vitória, Portugal faz 9 pontos e lidera o Grupo F, seguido pela Hungria, com 4 pontos, a Arménia, com 3 pontos, e em último a Irlanda, que tem 2 pontos.

Portugal recebe a Hungria na terça-feira, 14 de Outubro, no Estádio José Alvalade em jogo da 4.ª jornada, e pode 'carimbar' o passaporte para a grande competição de futebol do próximo ano, faltando duas jornadas para o final da qualificação, mas para isso a Arménia terá de empatar ou perder com a Irlanda.