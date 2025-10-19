Jovens atletas brilham no Ecotrail Funchal-Madeira Island

A 11.ª edição do Ecotrail Funchal-Madeira Island contou esta manhã com a participação de 29 jovens atletas nas provas Kids Race Infantis (SUB12) e Kids Race Iniciados (SUB14), disputadas no Parque de Santa Catarina.

Nos SUB12, o vencedor foi Tomás Gonçalves, da Associação Alegria, seguido de um jovem atleta inglês, em férias na Região com a família. A prova contou com 23 participantes, maioritariamente da Associação Alegria e do clube Arca da Ajuda.

Já nos SUB14, com seis participantes, as irmãs inglesas dominaram amplamente a corrida, assegurando os dois primeiros lugares do pódio, deixando a concorrência madeirense a significativa distância.

As provas antecedem a entrega oficial de prémios, marcada para o Largo da Restauração (meio-dia), onde serão distinguidos os melhores classificados das diferentes categorias.