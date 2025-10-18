Conheça os grandes vencedores da 11.ª edição do EcoTrail Funchal – Madeira Island

Já dizia a célebre frase de Coubertin, "o importante não é vencer, mas competir". O primeiro dia da 11.ª edição do Ecotrail Funchal Madeira 2025 chegou ao fim este sábado, 18 de Outubro, com cerca de 400 atletas de diversas nacionalidades em prova.

Após um dia intenso, com quatro percursos de diferentes distâncias e níveis de exigência, nomeadamente 60 km (2.480 m D+); 45 km (1.872 m D+); 30 km (1.138 m D+) e 15 km (578 m D+), a entrega de prémios teve lugar esta noite no Largo da Restauração.

As 600 medalhas do Ecotrail Funchal - Madeira Island foram feitas à mão por pessoas portadoras de deficiência, no ateliê de cerâmica do Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) do Funchal.

O evento é promovido pela Empresa DIÁRIO de Notícias da Madeira e a Câmara Municipal do Funchal. Amanhã há a Kids Race, prova destinada aos mais jovens, que arranca pelas 10 horas no Parque de Santa Catarina.