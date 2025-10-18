Coelho imparável nos 60 km do Ecotrail Funchal Madeira

A prova-rainha do Ecotrail Funchal Madeira 2025, com 60 quilómetros de distância, arrancou às 06h00 deste sábado, desde a Avenida Arriaga, no Funchal, com 13 atletas à partida. O percurso, de 2.480 metros de desnível positivo, leva os participantes da cidade ao topo da ilha, passando por alguns dos trilhos mais exigentes do concelho.

Desde os primeiros quilómetros, Bruno Coelho assumiu o comando e destacou-se de forma consistente. No Palheiro Golf (km 8,2), já levava 3 minutos e 49 segundos de vantagem sobre o francês Arthur Defond. No Monte (km 18,8), o madeirense reforçou a liderança, ampliando a diferença para mais de seis minutos.

À passagem pelo Parque Ecológico do Funchal (km 26,7), a vantagem de Coelho era já superior a 18 minutos, e no Pico do Areeiro (km 34,2) chegou com 27 minutos e meio de avanço, confirmando um domínio absoluto.

A partir daí, os atletas seguem rumo à Estrela – Santo António (km 43), descem até à Praia Formosa (km 52,5) e concluem na Avenida Arriaga, junto ao Largo da Restauração (km 59,5).

Em 2024, os vencedores desta distância foram Bruno Sousa, com o tempo de 9h48m37s, e a francesa Krystel Vila, em 14h41m40s.

(Notícia em actualização)