Cuca Roseta e OCM celebram 50 anos Autonomia em concerto memorável

O Concerto Concelhio dos 50 Anos da Autonomia, com a fadista nacional Cuca Roseta e a Orquestra Clássica da Madeira, realizou-se, esta noite, no Pavilhão do Estreito de Câmara de Lobos - Marcos Freitas, perante um público entusiasta que encheu o recinto.

Foto ASPRESS

Sob a direcção do maestro convidado Francisco Loreto, a Orquestra Clássica da Madeira apresentou um programa especialmente concebido para esta celebração, com arranjos do compositor Marino de Freitas e direcção artística de Norberto Gomes. O momento alto da noite foi a actuação de Cuca Roseta, que emocionou o público com a sua voz e interpretação intensa, num diálogo perfeito entre o fado e a música orquestral.

Foto ASPRESS

O espectáculo integrou-se nas comemorações oficiais dos 50 Anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira, tendo sido promovido pela Comissão Executiva da Estrutura de Missão para as Comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira, presidida por João Cunha e Silva.