Orquestra Clássica da Madeira apresenta 'Solistas OCM'

O Quinteto de Sopros ‘Solistas OCM’ da Orquestra Clássica da Madeira convida o público a assistir um concerto já esta terça-feira, dia 14 de Outubro, às 21h30 no Reid’s Palace Belmond Hotel.

“Será neste emblemático espaço da nossa cidade do Funchal, num edifício que remonta a finais do Séc. XIX, que os ‘Solistas COM’ irão oferecer um concerto com uma programação criteriosa e que se quer inspiradora, com obras com estéticas marcantes na sua origem e no seu período histórico”, conforme a nota de imprensa.

As peças escolhidas para o repertório da noite são de quatro compositores, nomeadamente, o português Joly Braga Santos, dos franceses Claude Debussy e Jacques Ibert e do húngaro Ferenc Farkas.

O Quinteto de Sopros ‘Solistas OCM’ é constituído pelos instrumentistas solistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros.

A nota informa, ainda, “ Epsie Claire Thompson na Flauta, Mikhail Sgimorin no Oboé, Francisco Loreto no Clarinete, Décio Escórcio no Fagote e Péter Víg na Trompa, músicos dedicados e experientes que têm vindo a contribuir para o sucesso de mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira que está, há décadas, a marcar a vida cultural na Região”.

Os bilhetes têm o preço de 20 euros e estão disponíveis na recepção do hotel.