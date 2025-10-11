Jovens trompista e pianista estrearam em Portugal com a OCM

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) apresentou hoje mais um concerto que "representa muito o que é a sua missão, enquanto organismo cultural, no fomento da arte e no apoio aos jovens promissores no panorama regional, nacional e internacional". No caso, hoje tiveram palco no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, o trompista Artur Kim Andrade e o pianista Dmitry Ishkhanov, que se apresentam pela primeira vez em Portugal a solo com a OCM.

"A abertura da Orquestra Clássica da Madeira a estes projetos com jovens que de uma forma continuada e desde há mais de uma década têm representado um apoio inequívoco à carreira de vários jovens músicos", refere uma nota do director artístico Norberto Gomes. "Estes dois jovens foram dirigidos pelo maestro madeirense Luís Andrade, e apesar de serem de origens e formações distintas acreditamos que o foco do seu empenho pessoal e profissional venham desaguar naquilo que é uma carreira sustentável, reconhecida e de excelência".

Ver Galeria

Acrescenta que "a postura da direção artística da nossa instituição, enquanto promotora de projetos de índole artística de relevo, contando com artistas de nomeada e de representação internacional, vê também nestes projetos com jovens solistas uma forma de alimentar, suportar e projetar os músicos que no futuro próximo serão permanência urgente dos nossos palcos", para Norberto Gomes "o acompanhar dos percursos pedagógicos e artísticos em colaboração com outras instituições internacionais, como foi a experiência deste projeto, e de muitos outros, que a Orquestra tem abraçado também a nível regional faz da nossa instituição um exemplo acarinhado, não só pelos artistas com quem colaboramos, as instituições com as quais nos cruzamos, mas também com o nosso atento e credível público que nos acompanha".

Ver Galeria

No caso de Artur Kim Andrade este trompista "apresentou-se com uma natural musicalidade demonstrando um domínio técnico bastante sólido". A sua interpretação do 'Concerto para Trompa e Orquestra' de Franz Strauss "agradou o público levando-o a apresentar como extra a 'Romanze' de Camille Saint-Saëns".

Já Dmitry Ishkhanov "trouxe-nos leveza e frescura no 'Concerto para Piano e Orquestra Nº 12' de Mozart numa interpretação focada, musical e fluída. Como extra, brindou o público com o segundo andamento da 'Sonata N°10' de Mozart.

Ver Galeria

"'Quando vier a Primavera' do jovem compositor madeirense Tiago Palma do Nascimento também foi muito bem recebida pelo público nesta segunda interpretação pública desta obra premiada no Concurso Jovens Talentos 2024 do Conservatório Escola das Artes da Madeira, numa parceria que muito nos honra", acrescentou o responsável.

Luís Andrade, que "na ultima década tem conduzido a nossa Orquestra enquanto maestro convidado, esteve igualmente bem", afiança. "Este concerto esteve igualmente integrado na iniciativa 'Parlamento Mais Próximo', no âmbito do Protocolo entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na qualidade de gestora da Orquestra Clássica da Madeira", conclui.