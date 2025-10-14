Escoteiros celebram comunicação global a partir do Santo da Serra

O Santo da Serra será palco, este fim-de-semana, da maior actividade escotista mundial, o JOTA/JOTI – Jamboree no Ar e Jamboree na Internet, que junta escoteiros e guias de várias partes do mundo através da rádio e da internet.

A partir das instalações do INATEL, cerca de 180 participantes, entre escoteiros, guias e dirigentes voluntários, estarão envolvidos na iniciativa internacional promovida pela Organização Mundial do Movimento Escotista, que reúne atualmente mais de 60 milhões de jovens em todo o mundo.

A edição deste ano marca a 68.ª edição do Jamboree no Ar (JOTA) e a 29.ª do Jamboree na Internet (JOTI). No plano local, o evento contará com a participação dos Escoteiros de Portugal e das Guias de Portugal, numa aproximação entre organizações irmãs no âmbito do movimento juvenil.

Durante o fim-de-semana, estarão operacionais três estações de rádio, incluindo uma dedicada ao código morse, bem como 24 estações de internet, que permitirão aos participantes estabelecer contacto com outros jovens escoteiros espalhados pelo mundo.

Além da vertente tecnológica e comunicativa, o programa integra ainda várias actividades temáticas e workshops, com destaque para duas sessões dinamizadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP), dirigidas a pré-adolescentes e adolescentes, sobre cibersegurança e cyberbullying.

Este ano, o evento decorre sob o lema 'Jovens Construtores do Mundo', definido pela Federação Escotista de Portugal, que reflecte o objectivo de desenvolver competências de comunicação, empatia e cidadania global entre os participantes.