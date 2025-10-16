D’Repente com concerto intimista em Santana esta sexta-feira

Os D'Repente realizam, esta sexta-feira, em Santana, um concerto intimista. O palco escolhido foi o Salão Paroquial, com a actuação a ter início às 19 horas.

Após o sucesso do primeiro concerto, que teve lugar na Ribeira Brava, com a sala esgotada, o grupo vai continuar o périplo pelos restantes concelhos da Região, como forma de assinalar os seus 10 anos de existência.

Trazendo consigo a fusão de sons tradicionais e contemporâneos, os D'Repente voltam a apresentam mais um tema inédito. A energia da banda promete contagiar o público, criando uma atmosfera envolvente e inesquecível.

A entrada é livre, mas sujeita à lotação do espaço.