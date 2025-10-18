Homem sente-se mal ao percorrer a levada do Lombo do Mouro
Um homem, entre os 30 e os 40 anos, foi socorrido no início desta tarde pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol enquanto percorria a Levada do Lombo do Mouro.
Segundo o que foi possível aferir, o homem sentia-se cansado não conseguindo terminar o trilho.
Foi transportado pela corporação até ao centro de saúde local.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo