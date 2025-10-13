Homem resgatado de madrugada numa escarpa do Funchal

Um homem, cuja nacionalidade e idade não foi possível confirmar, foi resgatado esta madrugada de uma escarpa de uma das ribeiras do Funchal, mais precisamente na Fundoa (ribeira de João Gomes).

O indivíduo encontrava-se bem fisicamente, tendo sido ajudado a chegar a zona segura por uma equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A operação decorreu pela 1h00 desta segunda-feira e envolveu 12 elementos daquela corporação, auxiliados por 4 veículos.