Homem faleceu na via pública

Um homem com cerca de 60 anos faleceu ontem à noite na via pública no Funchal, apesar de ter sido socorrido no local.

De acordo com o que foi possível apurar, o homem sentiu-se mal, foi accionada a emergência, que chegou pelas 21h50 através dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Infelizmente nada foi possível fazer, tendo o óbito sido declarado no local, mais precisamente na Avenida Sá Carneiro, junto ao hotel ali existente.