Homem agredido esta madrugada no Funchal


Pelas 2 horas deste sábado, 11 de Outubro, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados para uma agressão na Travessa das Torres, no Funchal. 

A vítima, um homem de 33 anos, apresentava um golpe na testa. 

A equipa da corporação mobilizada para o local controlou a hemorragia e procedeu ao transporte do homem até ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

