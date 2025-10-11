Homem agredido esta madrugada no Funchal

Pelas 2 horas deste sábado, 11 de Outubro, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados para uma agressão na Travessa das Torres, no Funchal.

A vítima, um homem de 33 anos, apresentava um golpe na testa.

A equipa da corporação mobilizada para o local controlou a hemorragia e procedeu ao transporte do homem até ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.