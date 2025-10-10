Margarido reforça compromisso do Governo com o envelhecimento digno

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude sublinhou, hoje, a importância de reforçar respostas de proximidade e apoios que permitam aos seniores permanecer junto das suas famílias sempre que possível.

"Quando a institucionalização se torna inevitável é essencial garantir condições de acolhimento dignas e humanizadas", sublinhou Paula Margarido, durante uma visita à Fundação Mary Jane Wilson, no Funchal.

A fundação, gerida pela Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias, acolhe 55 idosos e conta com o apoio do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), pelo que a presidente do ISSM, Nivalda Gonçalves, também esteve presente na visita.

Paula Margarido elogiou o trabalho desenvolvido pela instituição e reafirmou o compromisso do Governo Regional em "continuar a tudo fazer para garantir que os idosos tenham a melhor qualidade de vida possível".

“Só trabalhando lado a lado com as nossas instituições parceiras, escutando e avaliando os projetos em curso, podemos definir soluções de futuro mais coesas e eficazes”, rematou.