Dalot e Neves no 'onze' de Portugal para receber a Irlanda

O lateral Diogo Dalot e o médio Rúben Neves são apostas do selecionador Roberto Martínez no 'onze' inicial de Portugal para o duelo de hoje com a Irlanda, de qualificação para o Mundial2026 de futebol.

Em Alvalde, com João Cancelo fora da convocatória devido a lesão, Dalot foi o escolhido para ocupar o lugar do jogador do Al Hilal, ganhando a corrida a Nelson Semedo e até Matheus Nunes, acontecendo o mesmo com Rúben Neves, que rende João Neves, dispensado do estágio também por causa de problemas físicos.

João Palhinha, em boa forma no Tottenham, era dado como o mais provável substituto de Neves, mas o selecionador nacional optou por Neves.

De resto, Martínez manteve a estrutura e os nomes que venceram em setembro a Hungria (3-2) em Budapeste, deixando no banco Rafael Leão, que já tinha falhado os primeiros dois jogos do Grupo F por lesão.

Em Alvalade, o primeiro jogo em solo luso desde o desaparecimento de Diogo Jota, que faleceu em julho num acidente de viação, Diogo Costa vai ser o guarda-redes, atuando atrás de uma defesa com Dalot na direita, Nuno Mendes na esquerda e Ruben Dias e Gonçalo Inácio como dupla de centrais.

No meio-campo, Rúben Neves será o médio mais recuado, num setor que terá ainda Vitinha e Bruno Fernandes, enquanto, na frente, os esquerdinos Bernardo Silva e Pedro Neto vão estar no apoio ao capitão Cristiano Ronaldo.

Caso marque um golo, o avançado de 40 anos torna-se no melhor marcador de sempre de fases de qualificação para Campeonatos do Mundo.

João Félix, com problemas físicos, e Nuno Tavares, por opção, ficaram fora da ficha de jogo e vão assistir ao encontro nas bancadas de Alvalade.

O Portugal-Irlanda está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak.

Na terça-feira, também em Alvalade e igualmente às 19:45, a seleção nacional defronta a Hungria.