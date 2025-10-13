Tiago Rodrigues reeleito em Santa Luzia

A coligação PSD/CDS venceu a Junta de Santa Luzia, reelegendo presidente Tiago Rodrigues e mantendo os oito lugares na assembleia de freguesia.

A candidatura ‘Funchal sempre Melhor’ alcançou 52,39% dos votos e viu o JPP (17,54%) ultrapassar o PS (13,01%) que, no último mandato, tinha conseguido 5 lugares na assembleia de freguesia.

Com os resultados desta noite, o PS consegue 2 mandatos, tantos quantos os do JPP. O Chega entra na assembleia de freguesia de Santa Luzia com 1 mandato.