“Correu tudo bem”, garante Bruno Coelho após vitória nos 60 km

Vencedor destacado da 11.ª edição do Ecotrail Funchal Madeira, Bruno Coelho mostrou-se satisfeito com a sua prestação na prova de 60 km e elogiou a organização do evento.

“Acabou por correr bem. O início da prova estava fresco, mas agora, ao final, aqueceu um bocadinho. Para mim é sempre diferente — sou do continente — e a temperatura e esta humidade aqui fazem-se sentir. Senti um bocado na parte final, mas no geral a prova foi do meu agrado, correu tudo bem. Estava tudo bem marcado, não houve qualquer problema de sinalização. Os abastecimentos eu não aproveito muito, mas acredito que estivesse tudo bem na prova em geral. Gostei do percurso.”