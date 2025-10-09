Governo espanhol garante estar muito tranquilo após Trump sugerir expulsão da NATO

O Governo espanhol garantiu esta quinta-feira estar muito tranquilo após as declarações do Presidente norte-americano, Donald Trump, que sugeriu expulsar a Espanha da NATO por não cumprir os seus compromissos de gastos com a Defesa.

Fontes governamentais reiteraram à agência Efe que Espanha é membro de pleno direito e está empenhada na NATO, aliança militar da qual Portugal também faz parte, após as declarações de Trump que motivaram críticas ao Governo espanhol pela oposição.

O executivo liderada por Pedro Sánchez sublinhou ainda que cumpre "com os seus objetivos de capacidade" tanto quanto os Estados Unidos.

Trump sugeriu hoje ao seu homólogo finlandês, Alexander Stubb, que "talvez devessem expulsar" Espanha da NATO por não cumprir os compromissos de gastos com a defesa da aliança.

"Não têm desculpa para não o fazer. Mas está tudo bem. Talvez devessem expulsá-los da NATO, francamente", frisou o Presidente norte-americano.

"Tivemos um retardatário, que foi Espanha", salientou Trump na Sala Oval, referindo-se ao acordo da Aliança Atlântica, da qual Portugal faz parte, de alocar 5% do PIB dos países-membros para as despesas de defesa.

O líder do Partido Popular (PP) da oposição, Alberto Núñez Feijóo, considerou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, "o problema" que levou Donald Trump a sugerir a expulsão de Espanha da NATO.

"O problema não é a Espanha. A Espanha é um parceiro fiável, orgulhoso e empenhado na NATO. E continuaremos a sê-lo. O problema é Sánchez", escreveu esta noite o líder do PP na sua conta na rede social X.

A última cimeira da NATO, em junho nos Países Baixos, resultou na concordância geral dos aliados com um novo compromisso de elevar gradualmente, até 2035, o investimento anual em Defesa e despesas relacionadas para 5% do PIB.

No entanto, a Espanha rejeitou esta meta mais elevada de 5%, considerando-a "irracional" e, em alternativa, chegou a um acordo para ficar de fora do compromisso, ficando-se pelas suas obrigações com a aliança de gastar 2,1% do PIB em Defesa.

Espanha já tinha declarado a sua intenção de atingir antecipadamente a anterior meta da NATO de 2% do PIB em despesas de Defesa até ao final de 2025, em vez da data original de 2029.