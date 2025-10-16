Nem tudo o que é bom é saudável

Hoje, Dia Mundial da Alimentação, é o momento perfeito para reflectirmos sobre o que colocamos no nosso prato.

Mas com tantas embalagens coloridas e rótulos chamativos, como saber de forma rápida se um alimento é realmente saudável? É aqui que entra o Nutri-Score, o sistema de classificação que usa cores e letras para nos guiar nas escolhas alimentares.

Neste explicador, vamos mostrar como interpretar este selo e tornar a alimentação mais consciente, simples e saudável.

O que é o Nutri-Score?

O Nutri-Scoreé uma avaliação do perfil nutricional de alimentos pré-embalados colocado na frente da embalagem. É uma escala de classificação baseada em cores e letras, com cinco classes de qualidade nutricional. A escala vai desde o verde, com a letra A, ao vermelho com a letra E. Através desta escala, comunica de forma simples e fácil as propriedades nutricionais dos alimentos.

Por que foi criado?

O Nutri-Score foi criado pela Santé Publique France, a autoridade francesa de saúde pública responsável por assegurar o cumprimento dos critérios, como resposta ao crescente aumento da obesidade e das doenças crónicas relacionadas com a alimentação. O sistema foi concebido para tornar a informação nutricional mais fácil de compreender pelos consumidores, ajudando-os a tomar decisões alimentares mais conscientes.

Desde a sua implementação em França, em 2017, o Nutri-Score tem sido progressivamente adotado noutros países europeus, incluindo Portugal.

Como funciona a pontuação?

A classificação Nutri-Score resulta de um cálculo que pondera os elementos positivos e negativos da composição nutricional dos alimentos. Cada produto recebe uma pontuação numérica e uma letra, permitindo aos consumidores avaliar de forma rápida e intuitiva a qualidade nutricional dos produtos embalados.

A pontuação Nutri-Score tem em consideração os seguintes elementos:

Pontos positivos:

Fibras

Proteínas

Pontos negativos:

Calorias

Açúcares

Gorduras saturadas

Sal.

A pontuação total é calculada subtraindo os pontos negativos dos pontos positivos. O resultado é convertido numa letra e cor específicas de acordo com uma escala pré-determinada:

A (verde escuro): boa qualidade nutricional

B (verde claro): qualidade nutricional intermediária

C (amarelo): qualidade nutricional menos favorável

D (laranja): pouca qualidade nutricional

E (vermelho): qualidade nutricional mais baixa.

A que produtos se aplica?

O Nutri-Score destina-se a produtos pré-embalados, que sofreram algum tipo de processamento, podendo ser aplicado a quatro categorias de produtos:



Bebidas – Todas as bebidas que não contenham álcool, como sumos de fruta, refrigerantes ou bebidas sem gás;

Queijos – Toda a variedade de queijos existente;

Gorduras – Produtos como a manteiga, a margarina e o óleo;

Diversos produtos alimentares – Neste ponto estão incluídos todos os restantes produtos alimentares, como bolos, refeições prontas a comer, gelados, iogurtes, etc.

Quais são os artigos em que não se aplica?

Não se aplica a produtos com target desportistas, produtos destinados a crianças pequenas (0-3 anos), produtos alimentares concebidos para fins médicos especiais, substitutos de refeição para controle de peso e substitutos da alimentação diária total para controle de peso e substitutos de refeição, que não têm como objectivo o controle de peso.

E que mais se deve saber sobre o Nutri-Score?

É colocado na frente da embalagem para facilitar a leitura

Útil para uma escolha rápida, no entanto não dispensa a leitura cuidada da tabela nutricional e lista de ingredientes

As letras são apenas uma ajuda para a construção de uma dieta variada e equilibrada, acompanhada de actividade física

Uma melhor classificação não é sinónimo de que os produtos são mais saudáveis

As classificações D e E não prejudicam um produto, apenas significam que devem ser consumidos com moderação